Voleybol Sultanlar Ligi: Galatasaray evinde kazandı!

Giriş Tarihi: 12.04.2026 16:13

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında Galatasaray Daikin, ağırladığı Türk Hava Yollarını 3-2 yendi.

Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren sarı-kırmızılılar, 5-6 play-off maçları oynamaya hak kazandı.

Türk Hava Yollası ise 7-8 etabı müsabakalarına çıkacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Kübra Gül Çiftçi Biçer

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, YuanYuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Bongaerts, Karutasu, Frantti)

Türk Hava Yolları: Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin (Melis Yılmaz, Alondra, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Büşra Kılıçlı)

Setler: 25-20, 21-25, 21-25, 25-15, 15-9

Süre: 116 dakika (27, 26, 27, 22, 14)

