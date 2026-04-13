Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kadın voleybolcularla bir araya geldi!

Giriş Tarihi: 13.04.2026 17:55

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Sultanlar Ligi final etabındaki üçüncü maçında VakıfBank'a konuk olacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'na ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekibi serinin ikinci maçında gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Saran, takıma olan inancını dile getirdi ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe Medicana'ya başarılar diledi.

Ziyarette genel sekreter Orhan Demirel de hazır bulundu.

Başkan Saran ayrıca ziyaret sonunda otelde kamp yapan çocukların da fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

