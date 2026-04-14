Meksika Fatihi Mete Gazoz

Milli sporcu Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında bronz madalya elde etti. Red Bull sporcusu Gazoz, klasik yay bireysel yarı finalinde Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang'e yenilerek üçüncülük maçına çıktı. Milli sporcumuz, Meksikalı Matias Grande'yi 7-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Olimpiyatşampiyonu Gazoz, organizasyonda1 gümüş, 2 bronzalırken milli takım ise Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağını toplam 3 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı. Mete Gazoz, "Sezonun ilk uluslararasıyarışmasını, mücadeleettiğim tüm kategorilerdemadalyayla tamamladığımiçin mutluyum" dedi.