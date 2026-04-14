Giriş Tarihi: 14.04.2026

Meksika Fatihi Mete Gazoz

Meksika Fatihi Mete Gazoz
Milli sporcu Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında bronz madalya elde etti. Red Bull sporcusu Gazoz, klasik yay bireysel yarı finalinde Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang'e yenilerek üçüncülük maçına çıktı. Milli sporcumuz, Meksikalı Matias Grande'yi 7-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Olimpiyat şampiyonu Gazoz, organizasyonda 1 gümüş, 2 bronz alırken milli takım ise Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağını toplam 3 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı. Mete Gazoz, "Sezonun ilk uluslararası yarışmasını, mücadele ettiğim tüm kategorilerde madalyayla tamamladığım için mutluyum" dedi.

Meksika Fatihi Mete Gazoz
