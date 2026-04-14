Vakıfbank mutlu sona 1 adım uzakta!
Giriş Tarihi: 14.04.2026

  • ABONE OL
VOLEYBOLDA Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti. Müsabakaya iyi başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19 kazandı. VakıfBank ikinci sette oyunun hakimiydi: 25-19. Üçüncü seti de 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan sarı-siyahlılar seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı. Üç galibiyet alan tarafın şampiyonu olacağı seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz