Vakıfbank mutlu sona 1 adım uzakta!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

VOLEYBOLDA Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti. Müsabakaya iyi başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19 kazandı. VakıfBank ikinci sette oyunun hakimiydi: 25-19. Üçüncü seti de 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan sarı-siyahlılar seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı. Üç galibiyet alan tarafın şampiyonu olacağı seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.