Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:51

VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek. Seride 2-1 önde bulunan VakıfBank, kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak

AA
VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Üç galibiyet alacak tarafın mutlu sona ulaşacağı seride VakıfBank, 2-1 önde bulunuyor.

Sarı-siyahlılar, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci kez şampiyon olacak.

Fenerbahçe Medicana ise yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

