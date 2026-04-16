Haber turu

KÂBUS! EKİTİKE 9 AY YOK

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-PSG maçında Hugo Ekitike sakatlandı. Anfield'daki mücadelenin 31. dakikasında yere düşen ve sedyeyle oyundan ayrılan Liverpool'un Fransız forvetinin, sağ aşil tendonunun koptuğu ifade edildi. 9 ay sahalardan uzak kalacak olan Ekitike, Dünya Kupası'nı da kaçıracak. PSG'li Desire Doue ise saha kenarındaki kameranın ayağına çarparak sakatlık yaşadı. Aynı statta Galatasaraylı Osimhen'in kolu kırılmış, reklam panolarına sıkışan Noa Lang'ın da parmağı kesilmişti.



ZEYNEP'TEN TARİHİ BAŞARI

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'ni 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada milli sporcumuz, kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi devirdi ve büyük bir başarıya imza attı. Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini devirdi. Milli sporcumuz, Avustralya Açık'ta adını 3. tura yazdırıp bir ilke imza atmıştı.



NEYMAR'DA TOP BAŞKANDA!

Brezilya'nın fenomen oyuncusu Neymar'ın, Dünya Kupası kadrosuna alınıp alınmayacağı tartışmaları sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, 34 yaşındaki yıldız konusunda kendisinden fikir aldığını açıkladı. Başkan Lula şunları söyledi: "Ancelotti ile konuştum, bana 'Neymar'ın milli takıma çağrılması gerektiğini düşünüyor musun?' diye sordu. Dedim ki 'Bak Ancelotti, eğer fiziksel olarak formdaysa kadroya alınabilir. Benim bilmem gereken şey, gerçekten bunu isteyip istemediği. Cristiano Ronaldo'ya, Messi'ye bakabilir ve yine de milli takıma gidebilir."