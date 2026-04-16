Voleybolda finalin adı G.Saray-Ziraat Bankkart

VOLEYBOL
SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçları dün oynanırken finalistler de belli oldu. Spor Toto'yu ilk müsabakada 3-0 yenen Ziraat Bankkart, dün de rakibini yine aynı skorla mağlup ederek
seriyi 2-0'a getirip bileti aldı. Setler 25-21, 25-21 ve 25-23 sona erdi. Günün diğer mücadelesinde ise Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı set vermeden 3-0'lık skorla geçti.
İlk maçı da 3-0 kazanan Cimbom, finale yükselerek Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu. Seride 3 galibiyet alan taraf, şampiyonluğa ulaşacak.