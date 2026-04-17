Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray Daikin, Aras Kargo deplasmanında galip!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:27

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabı ilk maçında Aras Kargo deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

DHA
Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 25-20, 19-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray Daikin seride 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki ikinci maç 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Seride durum 1-1'e gelirse üçüncü ve son karşılaşma 22 Nisan'da yine sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanacak.

İki galibiyet alan takım sezonu 5'inci sırada, kaybeden ekip ise 6'ncı basamakta tamamlayacak.

