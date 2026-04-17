Haber turu

Halil Umut Meler'e komşuda kritik görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Panathinaikos -Olympiakos derbisinde düdük çalacak. Yunanistan Ligi'nde şampiyona grubundaki dev maçta H.Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Atina'da oynanacak mücadele pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak. 39 yaşındaki hakem, geçen yıl da şampiyona grubunda oynanan AEK-Olympiakos maçında düdük çalmıştı.

DİSİPLİN KURULU'NDAN BURAK YILMAZ'A DEV CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, teknik direktör Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı. Sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160 bin TL para cezası, basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL ceza verildi. Öte yandan G.Saray görevlisi Ali Yiğit Buruk, hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

F.BAHÇE POTADA GALİP TAMAMLADI

EuroLeague'in 38'inci ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi ASVEL'i deplasmanda 81-76 yenerek normal sezonu galibiyetle bitirdi. Periyotlar 16-24, 26-24, 8-22 ve 26-11 sona erdi. Bu sonuçla ligde son 5 maçında mağlup olan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, 24. galibiyetini alarak normal sezonu tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Horton- Tucker 21 sayı kaydetti.



İTALYA'YI, EURO 2032'Yİ KAYBETME KORKUSU SARDI

Avrupa Şampiyonası'na 2032'de Türkiye ile birlikte ev sahipliği yapacak İtalya'da büyük gerginlik var. Ekimde UEFA'ya maçların oynanacağı statların listesini vermesi gereken İtalya'da şartnamedeki maddeleri yerine getirebilen sadece Juventus oldu. Stadyumların yenilenmemesi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de tepkisini çekmiş, Avrupa futbolunun patronu, İtalya'ya "Böyle devam ederseniz, ev sahipliğini sizden alırız" ültimatomunu vermişti.



PANKARTLI MESAJ VAR!

Yüzlerce Galatasaray taraftarı, açık idmanı izlemek için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon' pankartıyla birlikte 'Buraya kadar siz getirdiniz. Şampiyonluk kupasını da siz getireceksiniz' pankartı açıldı. Sık sık tezahüratlarla oyuncular desteklendi.



HEM BAKLAVA HEM DE MEGAFONLA KONUŞMA

Antrenmana gelen taraftarların takıma baklava ikram etmesi Türk futbolundaki geleneklerden biridir. Dün de sarı-kırmızılı futbolseverler oyunculara baklava getirerek şampiyonluk yolunda tatlı bir mesaj verdi. Sonrasında ise tribün grubu UltrAslan'ın lideri, megafon ile takıma bir konuşma yaptı.



TFF'DEN SAYGI DURUŞU KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı: ''Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir.''



Kritik 30. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 30. haftası bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor. F.Bahçe'nin sahasında Çaykur Rize'yi konuk edeceği müsabakada Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Cumartesi günü G.Birliği-G.Saray mücadelesi ise Batuhan Kolak'a emanet.

BUGÜN

20.00 Fenerbahçe–Ç.Rizespor: Adnan Deniz

Kayatepe

20.00 Antalyaspor-Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

YARIN

14.30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor-Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 G.Birliği- G.Saray: Batuhan Kolak

PAZAR

14.30 Kasımpaşa-Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor- Başakşehir FK: Alper Akarsu

PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK- Kayserispor: Atilla Karaoğlan