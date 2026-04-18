Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Can Öncü, Hollanda ayağının ilk yarışında 10. oldu!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 16:45

Can Öncü, Hollanda ayağının ilk yarışında 10. oldu!

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 10. sırayı aldı.

AA
Can Öncü, Hollanda ayağının ilk yarışında 10. oldu!
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, 5. cepten kalktığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

Bitime 5 tur kala Tom Booth-Amos (PTR Triumph takımı) ile yaşadığı temas sonrası 3'üncülükten 5'inciliğe gerileyen Can, kalan bölümde de tempo kaybı yaşayarak yarışı 10. sırada bitirdi.

Jaume Masia (Orelac Verdnatura) ise damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İkinci yarış yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

Can Öncü, Hollanda ayağının ilk yarışında 10. oldu!
