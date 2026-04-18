Değişen Transferler & Scouting Dünyası Paneli düzenlendi

Futbolda
yapay zekanın karar alma süreçlerindeki yeni rolünün tartışıldığı Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli, dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Acıbadem Sports Fulya'daki panele Acıbadem Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, teknik direktör Abdullah Avcı, Comparisonator CEO'su Tarkan Batgün ve davetliler katıldı. Avcı yaptığı konuşmada, çalıştırdığı eski takımları Başakşehir ve Trabzonspor'un şu anki teknik direktörleri olan Nuri Şahin ve Fatih Tekke ile ilgili olarak, "Son derece sağlıklı gidiyorlar. Onlara görevlerinde başarılar diliyorum. Kendilerini geliştirmeye çalışan, bulundukları kuruma katkı sağlayanlardır. Umarım üstüne koyarak devam ederler"
ifadelerini kullandı.