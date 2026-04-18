Haber turu

Konyaspor önüne geleni deviriyor!

TRENDYOL Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakada yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Diogo Gonçalves ve 90+6'da Melih İbrahimoğlu kaydetti. İlhan Palut'un ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça (4 galibiyet, 2 beraberlik) çıkardı. Akdeniz temsilcisi ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Konya puanını 37'ye çıkarırken, Antalya 28'de kaldı. Konuk ekip, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalya ise Göztepe'ye konuk olacak. Öte yandan İç Anadolu temsilcisi, salı günü Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile karşılaşacak.



Değişen Transferler&Scouting Dünyası paneli düzenlendıi

FUTBOLDA yapay zekanın karar alma süreçlerindeki yeni rolünün tartışıldığı Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli, dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Acıbadem Sports Fulya'daki panele Acıbadem Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, teknik direktör Abdullah Avcı, Comparisonator CEO'su Tarkan Batgün ve davetliler katıldı. Avcı yaptığı konuşmada, çalıştırdığı eski takımları Başakşehir ve Trabzonspor'un şu anki teknik direktörleri olan Nuri Şahin ve Fatih Tekke ile ilgili olarak, "Son derece sağlıklı gidiyorlar. Onlara görevlerinde başarılar diliyorum. Kendilerini geliştirmeye çalışan, bulundukları kuruma katkı sağlayanlardır. Umarım üstüne koyarak devam ederler" ifadelerini kullandı.

Duran Rusya'da hedefte: Kaleciden bile az koşuyor

F.Bahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran, yeni takımı Zenit'te de eleştirilerin odağında. Forma giydiği 7 maçta sadece iki kez penaltıdan ağları sarsabilen Kolombiyalı santrfor, Spartak Moskova ile oynanan Rusya Kupası maçında 60. dakikada oyundan alınırken, sonrasında ise Krasnodar karşılaşmasında kulübeden çıkamadı. Skor katkısı gibi sahadaki mücadelesi de eksik görülen 22 yaşındaki forvetin performansını beğenmeyen ve isteksiz olduğunu düşünen taraftarlar, "Bir forvet oyuncusunun kaleciden daha fazla koşması gerekir" yorumları yaptılar.



2026 Dünya Kupası öncesi ABD'de ulaşıma fahiş zam

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala FIFA ile New Jersey yönetimi arasında ulaşımdaki bilet fiyatları, tartışma konusu oldu. New York'taki Pennsylvania İstasyonu'ndan turnuvaya ev sahipliği yapacak New Jersey Stadı'na 13 dolarlık gidiş-dönüş biletinin 150 dolara çıkarılması yönündeki görüşmelerin sızması ortalığı karıştırdı. FIFA, 2018'de maç günleri ücretsiz ulaşım maddesinin yer aldığına ancak 2023'te bunun 'revize' edildiğine dikkat çekti. Boston'da da tren seferlerinin fiyatı 20'den 80 dolara çıkarılmıştı.