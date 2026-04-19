Bakan Bak'tan VakıfBank'a tebrik mesajı!
Giriş Tarihi: 19.04.2026 22:07

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan Vodafone Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında, rakibini yenerek 2025-2026 sezonu şampiyonu olan VakıfBank'ı kutluyorum. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana'yı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

