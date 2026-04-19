Başkan Erdoğan’dan Buz Hokeyi A Milli Erkek Takımı’na tebrik!

Giriş Tarihi: 19.04.2026 21:55

Başkan Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A’da son maçta Meksika’yı mağlup ederek altın madalya kazanan Buz Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nı tebrik etti.

DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A'da son maçta Meksika'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Buz Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nı kutladı.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayarak, Division II Group B'ye yükselen millileri tebrik eden Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonasında namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Millî Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum"

