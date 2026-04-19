Filede şampiyon belli oluyor

Play-off final serisi son maçında Fenerbahçe ile VakıfBank karşılaşıyor. Kazanan, Sultanlar Ligi’nde ipi göğüsleyecek
ABONE OL
Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün kupa sahibini buluyor. Play-off final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. VakıfBankSpor Sarayı'ndaoynanacak mücadele,saat 19.00'dabaşlayacak veTRT Spor Yıldız'dancanlı yayımlanacak. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik bulunuyor. Bugünkü müsabakayı kazanan takım, mutlu sona ulaşacak. VakıfBank, sahadangalibiyetle ayrılmasıhalinde SultanlarLigi'nde 15. şampiyonluğunuelde edecek. F.Bahçe ise kazanırsa ligde 8. kez kupanın sahibi olacak. VakıfBank'ta Boskovic ve F.Bahçe'de Hande, kariyerlerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayacak.