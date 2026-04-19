Filede şampiyon belli oluyor

Giriş Tarihi: 19.04.2026

Play-off final serisi son maçında Fenerbahçe ile VakıfBank karşılaşıyor. Kazanan, Sultanlar Ligi’nde ipi göğüsleyecek

Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün kupa sahibini buluyor. Play-off final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik bulunuyor. Bugünkü müsabakayı kazanan takım, mutlu sona ulaşacak. VakıfBank, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Sultanlar Ligi'nde 15. şampiyonluğunu elde edecek. F.Bahçe ise kazanırsa ligde 8. kez kupanın sahibi olacak. VakıfBank'ta Boskovic ve F.Bahçe'de Hande, kariyerlerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayacak.

