İzinsiz görüntüye soruşturma!

Milli voleybolcu Zeynep Sude Demirel, adliyelik oldu. 26 yaşındaki sporcunun ocak ayında oynanan Beşiktaş-Aydın BB maçının ardından sosyal medyada bir videosu yayınlandı. Sadece kulüpler tarafından çekilip erişilebilen Beşiktaş sporcusu Demirel ve takım arkadaşının gerginlik yaşadığı anların görüntüsü, VakıfBank Kulübü taraftarı şüpheli Sevinç Ç. tarafından izinsiz şekilde paylaşıldı. Beşiktaş, oyuncusuna 400bin TL ceza kesti. Görüntünün VakıfBank Kulübü sağlık sorumlusu şüpheli Sabri E. tarafından Sevinç Ç.'ye servis edildiğini iddia eden Demirel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şüphelilerden şikâyetçi oldu. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.