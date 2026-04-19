Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank kupasına kavuştu!
Giriş Tarihi: 20.04.2026 01:00

Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank kupasına kavuştu!

Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank kupasına kavuştu. Finallerin en değerli oyuncusu VakıfBank forması giyen Marina Markova seçildi.

DHA
Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank kupasına kavuştu!
VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-siyahlı ekip mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

VakıfBank'a madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Semih Oktay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aydınlar Eröğüt; kupasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy takdim etti.

VakıfBank forması giyen Marina Markova, final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Marina Markova'ya ödülünü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank kupasına kavuştu!
