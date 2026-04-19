Taha Akgül: Yarın bizler için çok önemli bir gün!

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde kupalar kazanacaklarına inandığını söyledi.

Taha Akgül, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yarın başlayacak 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonanın grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacağını hatırlatan Akgül, "Yarın şampiyonumuz Rıza Kayaalp de mindere çıkacak. Tüm çocuklarımızın kurallarının hayırlı olmasını diliyorum. Tabii kura güreş yapmıyor, çocuklarımızın istemeleri, mücadele etmeleri lazım. Yarın bizler için çok önemli bir gün. Rıza, iki senenin ardından Avrupa Şampiyonası minderlerine tekrar dönüyor." diye konuştu.

Rekor için mindere çıkacak Rıza Kayaalp'in şampiyonaya iyi hazırlandığını vurgulayan Akgül, "Rabbim nazardan korusun durumu çok iyi, çok motive. Hatta fazla motive. Bazen onu rahatlatmaya çalışıyorum. Eskisinden kat kat daha motive, biraz da stresli. İnşallah yarın antrenmanı da beraber yapacağız. Müsabakaya nasip olursa ben hazırlayacağım, antrenmandan tribüne geçeceğim. Nasip olursa 13'üncü altın madalyasını alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım halinde de şampiyonada iddialı olduklarını dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"Yarın iddialı olduğumuz sıkletler var. Grekoromende takım halinde kupa gelebilir ama biz her zaman temkinliyiz. Özellikle söylediğim gibi kura güreş yapmıyor. Rakip seçmiyoruz, rakip ayırt etmiyoruz. Yarın her maça final atmosferi niteliğinde hazırlanmamız gerekiyor. Çocuklar da bu bilinçte hazırlanacaklar. Kızlarımız da yine aynı şekilde iddialı. Orada da yine takım halinde kupa gelebilir. Serbest stilde genç bir ekiple geldiğimizi daha önce söylemiştim. Onların da mücadelesini merakla bekliyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Yarın Bismillah deyip başlayacağız. İnşallah buradan 10-12 madalyayla dönmek nasip olur."

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Bu sıkletlerde repesaj ve madalya karşılaşmaları ise 21 Nisan Salı günü düzenlenecek.

Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk maçını son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan ile yapacak.