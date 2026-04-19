Tijana Boskovic: Kazanacak bir kupamız daha var!

VakıfBank'ın Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Boskovic ile milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, sarı-siyahlı ekibin Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendiği ve seriyi 3-2 kazanarak ligde şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Tijana Boskovic, "Sezon başında koyduğumuz bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalıştık. Herkesle gurur duyuyorum çünkü çok emek verdik ve hayal ettik. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Final serisinin kolay olmayacağını biliyorduk. Son maçta seyircimiz önünde şampiyonluğa ulaştık. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Sezonun henüz bitmediğini ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edeceklerini hatırlatan Sırp voleybolcu, "Öncelikle birkaç gün bu şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Kazanacak bir kupamız daha var. İstanbul'da ev sahibi ve seyirci avantajımız olacak. Taraftarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum. Yarı finalde zor bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Önümüzdeki iki haftada Dörtlü Final'e hazır olabilmek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın milli oyuncusu Derya Cebecioğlu, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Play-off final serisinde çok inişler ve çıkışlar yaşandığını aktaran Derya, "Çok mutlu ve gururluyum. Takım olarak bunların üstesinden gelmeyi bildik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepsinin yüreğine ve emeğine sağlık. Aynı zamanda bu forma ile bu sahada son maçımdı. Kupayla taçlandırdığım için ekstra mutlu ve gururluyum. Bu şekilde veda ettiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini vurgulayan milli voleybolcu, hedeflerinin İstanbul'da kupayı kaldırmak olduğunu kaydetti.