‘Yanık ülke’de ‘özel’ buluşma

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Oyunları, 15-16 Nisan tarihlerinde Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleşti… Organizasyon,sporun birleştirici gücüyleözel gereksinimli bireyleri bir arayagetirirken, ülkenin batısında farklı bircoğrafyayı da tanımamıza vesile oldu.
COĞRAFİ VE TARİHİ GÜZELLİKLER BİR ARADA
Katakekaumene yani 'Yanık ülke' olarak anılan Kula; Divlit Yanardağı'nın eteklerinde bir şehir… Divlit, Türkiye'ninen genç yanardağlarından ve tamamensönmüş de değil. Volkanik yapıların aşınmasıyla oluşan Kula Peribacaları da UNESCO tarafından tescilli Türkiye'nin tek jeoparkının içinde. Burayı farklı yapan, geldiğinizde gördüğünüz bacaları bir başka gelişinizde görememe ya da daha farklı şekillerle karşılaşma ihtimaliniz olması. Tapduk Emre ve Yunus EmreTürbesi'ni de içinde barındıran Kula,spora yapılan yatırımlarıyla ileride birçoksporcu yetiştirmeye aday bir şehir.
MİNİ BİR OLİMPİYAT YAPILABİLİR
Aynı anda 750 sporcuyu ağırlayabilen, içinde yüzmeden cimnastiğe, masa tenisinden bocceye, atletizmden basketbol ve voleybola kadar pek çok branşa hizmet veren sahalarıyla Kula Gençlik Merkezi de ülkede spora yapılan yatırımın en güzel örneği olarak karşımıza çıktı. Mini bir olimpiyatın bile yapılabileceği imkânlara sahip Kula'da 8 ildeki 16 kurumdan 150 özel sporcu, 40 antrenör ve 80 gönüllü ile 'Bana kazanma şansı verin, kazanamasam bile çabamda cesur olmama yardım edin' mottosuyla yarıştı.
'SPORUN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK'
Açılış seremonisinde, sporun özel gereksinimli bireylerin yaşamına kattığı olumlu etkiler ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. Kulalı olan 66. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da organizasyona canlı bağlantı ile katıldı ve özel gereksinimli bireylerin sporla daha görünür hale gelmesinin önemine işaret etti. Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Özlem, Kula'da sadece bölgesel değil, uluslararası organizasyonları yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler.