Bakan Bak’tan Furkan Özbek’e tebrik mesajı!

Giriş Tarihi: 20.04.2026 18:42

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu Furkan Özbek'i kutladı.

AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Furkan Özbek için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak Avrupa şampiyonu olan Furkan Özbek'i tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazanan milli haltercimiz Furkan Özbek'in başarılarının devamını diliyorum."

