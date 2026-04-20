Filenin Sultanı VakıfBank

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında VakıfBank, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakada setler 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19 sona erdi. Final serisini önde bitiren sarı-siyahlı takım, ligde üst üste 2, toplamda 15. şampiyonluk sevincini yaşadı. Dev karşılaşmanın en skoreri VakıfBank'ta 26 sayı kaydeden Marina Markova oldu. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran da müsabakayı yerinde izledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONLARA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarı elde eden takımlarımızı kutladı. Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank'ı, Kadınlar EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe'yi, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Milli Takımımızı tebrik eden Başkan Erdoğan, birer üst lige yükselen Erzurumspor, Batman Petrolspor ve Bursaspor'a da başarılar diledi.