Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu!
Giriş Tarihi: 20.04.2026 17:16

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda silkmede 180 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı ve toplamda 323 kiloyla şampiyonluğa ulaştı.

AA
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu.

Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci gününde erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.

Muhammed Furkan, koparmada 143 kiloyla gümüş, silkmede 180 kiloyla kendine ait Avrupa rekorunun geliştirerek altın, toplamda da 323 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazandı.

Aynı sıklette milli halterci Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla bronz madalya alırken silkmede 158 kiloyla 4. oldu. Ferdi, toplamda ise 293 kiloyla Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 10'a (2 altın, 2 gümüş, 6 bronz) yükseldi.

