Akıl ve yetenek Trabzonspor’da

Gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için kolları erken sıvayan Trabzonspor, iki bomba birden patlattı. Lider bir isim arayan bordo-mavililer, Genoa forması giyen tecrübeli orta saha Ruslan Malinovskyi ve Almanya'da yetişen genç milli futbolcumuz Thierry Karadeniz ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetimin, haftalardır büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü bu iki operasyonun en dikkat çeken yanı ise, her iki oyuncunun da sezon sonunda kulüpleriyle olan sözleşmelerinin bitmesi. Trabzonspor, bu sayede hem tecrübeyi hem de geleceği bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmış olacak. 32 yaşındaki Malinovskyi, özellikle sol ayağıyla çektiği sert şutlar, duran top ustalığı ve üst düzey oyun zekasıyla tanınıyor.





THİERRY, HIZI VE ÇALIM KABİLİYETİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Geçmişte Atalanta ve Marsilya formalarıyla Avrupa arenasında uzun süre boy gösteren maestro, 3 yıllık anlaşmayla Trabzonspor orta sahasının beyni olacak. 17 yaşındaki sol kanat Thierry ise, Almanya'da FC Köln altyapısında forma giyiyor. Sezon sonu serbest kalacak gurbetçi oyuncu; hızı, çalım yeteneği ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Son olarak Türkiye U18 Milli Takımı'nda sergilediği performans ile spor kamuoyunun dikkatini çekmişti.