Avrupa’nın kralı Türkiye’nin gururu

Minderin kralı, grekoromen güreşin efsanesi, Türkiye'nin gururu Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta şanına yakışır bir zafer kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda rekoru kıramaması için Rus rakibi kafa attı, milli sporcumuzu yıkamadı. Belaruslu hazımsız tokat attı, Rıza daha da güçlenerek finale çıktı. 130 kilo finalinde de Darius Atilla Vitek'i usta işi performansla 7-1 mağlup etti. Macar rakibini bir sağa, bir sola savurdu. Hem tribünler hem ekran başındakiler, tarihi başarıya tanıklık etti. Kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ay-Yıldızlı sporcu, Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek başına sahibi oldu ve tüm zamanların en çok Avrupa zaferi elde eden güreşçisi ünvanını aldı. Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu atan Rıza, tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Yüreğin, emeğin ve bükülmez bileğin için teşekkürler Kayaalp…





13 ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOL

2010 BAKÜ

2012 BELGRAD

2013 TİFLİS

2014 VANTAA

2015 BAKÜ

2016 RİGA

2017 NOVİ SAD

2018 KASPİYSK

2019 BÜKREŞ

2021 VARŞOVA

2022 BUDAPEŞTE

2023 ZAGREB

2026 TİRAN



BAŞARILARLA DOLU KARİYER

RIZA KAYAALP, dünya şampiyonalarında 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Olimpiyat Oyunları'nda 1 gümüş ve 2 bronz elde eden efsane sporcumuz, Avrupa şampiyonalarında 13 altın ve 2 gümüş aldı. Toplamda kariyerine 28 madalya sığdırdı.



'GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihe geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i şampiyonluğunun ardından telefonla arayarak tebrik etti. Kayaalp'e telefonu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol, var ol. Gözlerinizden öpüyorum" dedi. Kayaalp ise teşekkürlerini sunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, rekoru kırdık. Bize tesis sözü verdiniz, biz de size rekor sözü verdik. Sözümüzde durduk. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.