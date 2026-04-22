Giriş Tarihi: 22.04.2026

Final serisine Vargas ve Markova damgası

Final serisine Vargas ve Markova damgası
Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin kullanıldığı Vodafone Sultanlar Ligi, VakıfBank'ın şampiyonluğuyla noktalanırken Play-Off final serisinde önemli istatistikler kaydedildi. Buna göre; Fenerbahçe Medicana'dan Melissa Vargas 111.96 km/s ile serinin en hızlı servisini kullandı. Vargas ile VakıfBank'tan Marina Markova 109 km/s'ye ula- şarak en hızlı smaçta zirveyi paylaştı. Markova ayrıca 3.3 metreyle en yüksek smaç yüksekliğine ulaştı. Play-Off finalinde en uzun ralli de VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan serinin 3. maçında 26.4 saniye ile gerçekleşti.

Final serisine Vargas ve Markova damgası
