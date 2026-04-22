Sokak futbolu şöleninde şampiyon Olympique Sivas

Türkiye'nin son eleme turu ve finali İzmir'de gerçekleştirildi. Gaziantep, Ankara ve İzmir elemelerinin ardından finale kalan 8 ekip, Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Türkiye Finali'nde mücadele etti.Bu yıl Türkiye'de dördüncü kez düzenlenen Red Bull Four 2 Score Türkiye'nin finalini kazanan Olympique Sivas, ağustos ayında Kanada'nın Toronto şehrindeki Red Bull Four 2 Score Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.