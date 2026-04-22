Vali Davut Gül: Her öğrenci spor yapmalı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane'de Yaşar Doğu Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gül'e Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Kaymakam Yüksel Kara eşlik etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Gül, "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında tüm öğrencilere milli takım forması dağıttı ve şu ifadeleri kullandı: "Her birinizin spor yapmasını istiyoruz. Sporla birlikte hem bedenen hem de ruhen gelişmenizi hedefliyoruz. İstanbul'da 1 milyon lisanslı sporcu hedefimiz var, şu anda 840 bin lisanslı sporcumuz bulunuyor.''