Avrupa şampiyonu Yusuf Fehmi Genç yurda döndü!

Asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getiren milli sporcu, kota sürecinin zorlu geçeceğini vurgulayarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları için çalışmalarımız başlıyor. Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası da kota müsabakası olacak. Artık sistem de değişti. Beş kota maçı olacak, beşinin ortalaması alınacak. Yani her yarışmada en iyi performansı sergilemek gerekiyor. Bizi zorlu bir dönem bekliyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi uluslararası arenalarda temsil etmeye devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz var olduğu sürece biz de var olmaya çalışacağız." diye konuştu.

