Güreşte Avrupa ikincisiyiz

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Murat Fırat, grekoromen 67 kiloda Azerbaycanlı rakibi Hasrat Jafarov ile karşılaştı. İlk yarıyı 5-0 geride tamamlayan Murat, 5-5'lik eşitliği yakalasa da 7-5 mağlup ayrıldı. Jafarov üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu olurken, Murat gümüş madalya aldı. Milli Takımımız da böylece 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla takım halinde Avrupa ikincisi oldu.



EVİN VE NESRİN FİNALDE

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda 2 milli sporcumuz daha finale çıktı. Kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş, Alina Shevchenko'yu 12-1 yenerek finale yükseldi. Nesrin bugün Alina Shauchuk ile altın mücadelesi verecek. Kadınlar 50 kiloda ise Evin Demirhan Yavuz, Rumen Emilia Alina Gnigore Vuc'u 6-0 yendi. Evin bugün finalde son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak.