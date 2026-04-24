Nesrin Baş’tan altın madalya

Arnavutluk
'un Tiran
kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın sporcularımızdan madalyalar geldi. 68 kilogramda mücadele eden milli güreşçimiz Nesrin Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shauchuk'un
doktor raporu doğrultusunda maça çıkamamasıyla ve jüri kararıyla galip gelerek ülkemize altın madalya getirdi. Nesrin, ikinci kez Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu.
Öte yandan Evin Demirhan Yavuz, 50 kilo finalinde Ukraynalı rakibi Oksana Livach'a yenilerek gümüşte kaldı. Tuba Demir 55 kilogramda bronzun sahibi olurken Elvira Süleyman finale yükseldi.