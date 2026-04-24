Yarınları inşa ediyoruz

Aslantepe Vadisi
projesinin temel atma töreni dün yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken proje için şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, aslında geleceğe duyduğu inancın en güçlü göstergesidir. Bugün burada Aslantepe Vadisi'nde temeli atarken işte tam olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Galatasaray'ın geleceğini güvence altına alma iradesidir.
Galatasaray sadece bugünü yönetmekle yetinmez. Galatasaray, yarınları inşa etmek zorundadır. İşte bugün attığımız bu temel sadece bir tesisin değil, geleceğin, umudun ve inancın temelidir."
TÜRK SPORUNUN MERKEZİ OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, tesisin 3 yılda tamamlanacağını ve 200 milyon dolara mâl olacağını söyledi: "Başta Cumhurbaşkanımız bu sürecin hızlıca gerçekleştirilmesi için her türlü desteğin verilmesi talimatını vererek, Türk sporuna önemli bir eserin kazandırılmasının startını verdi. Burası Türk sporunda önemli bir merkez olacak. 3 yıl içinde tamamlanacak. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım."
ASLANTEPE VADİSİ'NDE NELER VAR?
● 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu
● 600 kişilik basketbol antrenman salonu
● 3 bin 500 kişilik voleybol salonu
● Bin kişilik judo ve çok amaçlı salon
● 500 kişilik kapalı yüzme havuzu
● 90 odalı kamp tesisi
● Bin 500 araçlık otopark
● 300-800 kişilik black box
● 165 bin metre karelik toplam inşaat alanı