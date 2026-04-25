61’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı

61'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 1'inci Etabı, 26 Nisan 2026 Pazar günü 10.50'den itibaren Çeşme – Selçuk güzergahında koşulacak. Çeşme Kalesi önünden başlayacak etap, Çeşme Adliyesi önünü takiben Çeşme – İzmir Devlet Karayolu'na katılımla, Kutlu Aktaş Barajı, Germiyan Mahallesi Kavşağı, Zeytinler Otoyol Kavşağı, Barbaros Mahallesi Kavşağı geçildikten sonra İYTE Kavşağı'ndan İzmir istikametine dönülerek devam edecek.

İçmeler Mahallesi Kavşağı, Özbek Mahallesi Kavşağı, Urla Uğur Mumcu Kavşağı geçilerek sürecek etapta, Kalabak Mahallesi İskele Adres Kavşağı, Zeytinalanı Kavşağı, Çamlıçay Köprüsü'nü takiben, Güzelbahçe Adnan Kahveci Kavşağı'ndan sağa dönülerek Seferihisar il yoluna katılımla Kahramandere, Yelki, Çamlı, Bademler, Ulamış ve Seferihisar ilçe merkezi geçilecek.

Yarışçılar, Doğanbey Tatbikat Alanı, Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli güzergahını takip ederek, Pamucak Kavşağı'ndan Selçuk istikametine dönüş alacak. Daha sonra, İzmir-Aydın Devlet Karayolu, Selçuk Hastane Kavşağı'ndan Ortaklar istikametine dönülecek, devamında Selçuk Meryem Ana Kavşağı'ndan geri dönüş alacak olan yarışçılar, Selçuk ilçe merkezi İsa Bey Camii yol ayrımı kavşağında yarışı tamamlayacak. 26 Nisan 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren, güzergahta yarış güvenliği kapsamında gerekli trafik ve emniyet tedbirleri alınacak.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR VE SAATLER

1'İNCİ ETAP ÇEŞME – SELÇUK

26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.50'de Çeşme Kalesi önünden start alacak etap kapsamında aşağıdaki güzergâh, yarış geçiş saatlerine bağlı olarak kademeli şekilde trafiğe kapatılacak.

10.50'den itibaren kapanacak yollar:

ÇEŞME

• Çeşme Kalesi önü (Musalla Mahallesi)

• 1015 Sokak

• 2002 Sokak

• 2001 Sokak

• Çeşme Asfaltı Caddesi

• Çeşme Yolu Caddesi

ÇEŞME – URLA HATTI

• Urla ilçesi İçmeler Caddesi

• Nuri Özbek Caddesi

• Çeşme – Urla – İzmir Asfaltı

• Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı

GÜZELBAHÇE – SEFERİHİSAR BAĞLANTISI

• Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi

• Seferihisar Caddesi

• Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi

• Kuşadası Caddesi

• Kuşadası – Seferihisar Yolu

MENDERES GEÇİŞİ

• Ürkmez Caddesi

• Menderes ilçesi Meryem Ana Caddesi

• Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

ÖZDERE – SELÇUK HATTI

• Özdere – İzmir Caddesi

• Nation Caddesi

• Selçuk ilçesi Bakla Deresi Sokak

• Sabri Yayla Bulvarı

• Atatürk Caddesi

SELÇUK FİNİŞ BÖLGESİ

• Selçuk ilçe merkezi

• Selçuk Hükümet Binası önü (Finiş alanı)

GENEL UYGULAMA

• Bölünmüş yollarda sağ şerit, bölünmemiş yollarda yolun tamamı trafiğe kapatılacak.

• Tüm güzergâh boyunca araç ve yaya güvenliği için gerekli önlemler alınacak.

• Trafik, etap geçişine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden açılacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör