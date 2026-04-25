Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP sprint yarışını tamamlayamadı!

Giriş Tarihi: 25.04.2026 18:48

İspanya Grand Prix sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu pistten çıktı ve yarışı tamamlayamadı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. etabı olan İspanya Grand Prix sprint yarışında Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu kaza yaparak yarışı bıraktı.

Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde gerçekleştirlecek yarışın sprint turunda 21:25.651'lik derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, viraja girdiğinde rakibine temas sonrasında pistten çıkarak yarışa veda etti.

İspanya Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'de koşulacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
