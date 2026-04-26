61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu: Çeşme- Selçuk etabını Tom Crabbe kazandı!

Bu sene 61'inci kez koşulan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 154.7 kilometrelik Çeşme-Selçuk etabını Team Flanders-Baloise Takımı'ndan Tom Crabbe 3 saat 23 dakika 57 saniye ile kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan Ramazan Yılmaz tekerlek farkı ile 4'üncü olarak uzun süre unutulmayacak bir başarı elde etti ve 12 puan kazanarak mayo şansını artırdı.

Çeşme-Selçuk etabında finiş çizgisini ilk sırada geçen Belçikalı sporcu Tom Crabbe, böylesine önemli bir organizasyonda yarış kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"FIRSATLAR OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Crabbe, "Bu benim Türkiye ye ilk gelişim. Bunun zor ve sıcak bir yarış olacağını biliyordum. Belçika'da henüz böyle sıcak bir hava yaşamadık şu ana kadar. Türkiye Turu'nda sprinterlere hitap eden fırsatlar olacağını da biliyordum. Ama bu fırsatların ilkini değerlendirmek benim için çok iyi oldu. Bir yıl önce de bu yarışa gelmek istemiştim ama seçilmemiştim. Geçe yıldan bu yana kendimi geliştirdim ve bugün en iyi performansımı göstermeye çalıştım.

Son 100 metrede bugün olduğu gibi uygun boşluğu yakalayabilmek için çok çalıştım. Bu biraz da içgüdülerimle gerçekleşti. Sezon başında kazanmış olduğum Etoile de Besseges ve Vuelta a Andalucia'daki finişler yokuş yukarıydı. Bugün düz bir etabı kazanmaktan dolayı mutluyum. Uzun bir hafta olacak ve elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

158 SPORCU YARIŞIYOR

27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımı ile turun ilk startı verildi. Toplam uzunluğu 1133 kilometre olan 61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turuna 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcu iştirak ediyor.

Yarış 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek. Ankara finişi böylece 27 yıl sonra gerçekleşmiş olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör