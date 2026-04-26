Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Şampiyonası’nın son gününde bronz madalya elde etti

Giriş Tarihi: 26.04.2026 14:39 Son Güncelleme: 26.04.2026 14:40

Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Tuana Süren, silkmede bronz madalya kazandı.

AA
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar +86 kiloda yarışmalar yapıldı.

Milli sporcu Tuana Süren, silkmede 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti ve gençler Avrupa rekorunu kırdı. Koparmada 111 kilo kaldıran Tuana, toplamda 256 kiloyla şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Aynı sıklette bir diğer milli halterci Fatmagül Çevik ise koparmada 110, silkmede 134 kilo kaldırarak toplamda 244 kiloya ulaştı ve organizasyonu 6. sırada bitirdi.

Türkiye, 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'nı 15 madalyayla (4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz) tamamladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI

