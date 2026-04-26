Sağ salim git, yeniden gel!

RED BULL RACING Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda, Formula 1'in 2027'de Türkiye'ye gelişinin açıklanmasının ardından İstanbul Park'ta gerçekleştirilen özel buluşmada Red Bull sporcusu Hande Baladın ile bir araya geldi. İstanbul'un farklı noktalarındaki tanıtım sürüşleriyle şehir, Formula 1 atmosferini yeniden hissetti. Tanıtım, Türk kültürünün geleneksel uğurlamalarından birine de sahne oldu.

Oracle Red Bull Racing aracının "sağ salim gidip, yeniden gelmesi" dileğiyle arkasından su döküldü. Yuki Tsunoda, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Baladın ise "Bir Red Bull sporcusu olarak Oracle Red Bull Racing ekibini Türkiye'de görmekten dolayı mutluyum, önümüzdeki sene yarışları yakından takip edeceğim." diye konuştu.