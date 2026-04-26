Tur2026 bugün start alıyor
Giriş Tarihi: 26.04.2026

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün 61. kez start alacak. Organizasyonun açılış etabı saat 10.50'de Çeşme Kalesi önünden başlayarak Selçuk Kalesi önünde sona erecek. 8 gün ve 8 etap boyunca 1113,5 kilometre yol kat edilecek. Yarış Ankara'da sona erecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, tanıtım toplantısında yapığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza destekleri için teşekkür ederim. Kazasız, belasız ve centilmence bir organizasyon olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

