Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart kupasına kavuştu!

SMS Grup Efeler Ligi 2025-26 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.
Kulüp tarihinin 5'inci lig şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart oyuncuları, törende "Beraber, daima, daha güçlü" yazan tişörtler giydi.
Ziraat Bankkart'ın 27 yaşındaki liberosu Berkay Bayraktar, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.
Galatasaray HDI Sigorta oyuncularına ikincilik, Ziraat Bankkart oyuncularına da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.
Efeler Ligi'nin şampiyonu voleybolculara kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk verdi.
Büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'ın oyuncuları ve teknik heyeti, kupayla taraftarları selamladı.