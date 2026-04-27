Efeler Ligi’nde şampiyon Ziraat Bankkart!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final etabı 3. maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu.

İlk 26 oyunun (13-13) eşitlikle geçilmesinin ardından 3 sayılık (17-14) üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, avantajını setin sonuna kadar koruyarak 25-22'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sete 3-0 önde başlayan başkent ekibi, Fornal'ın servis turunun başladığı 6. oyundan itibaren de art arda 3 sayı alarak farkı 6'ya (7-1) çıkardı. Bloklarda etkili olan Ziraat Bankkart, manşetlerde aksayan ve organize olmakta zorlanan Galatasaray'a karşı ipleri eline aldı ve seti 25-13 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Ziraat Bankkart, Nimir, Clevenot ve Fornal'ın hücumdaki performansıyla üçüncü setin başında 8-4 üstünlük kurdu. 12-9 gerideyken Ahmet Tümer'in arka arkaya bloklarıyla 4-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılılar 13-12 öne geçti. Fakat kritik puanlarda daha az hata yapan Ziraat Bankkart, 4 sayılık fark (18-14) oluşturması sonrası setten 25-19, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

