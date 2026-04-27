Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Ziraat Bankkart’a tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2025-26 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında "Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta takımlarının karşılaştığı Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek 2025-26 sezonu şampiyonu olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta'yı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör