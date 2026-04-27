İlk tur Crabbe’ın

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ilk etabını kazanan belli oldu. İzmir
'deki 148,7 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışı, 3 saat 23 dakika 57 saniyede bitiren Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe birinci sırada tamamladı. Alpecin-Premier Tech'den Simon Dehairs 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB ekibinden İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.
Crabbe, genel ve sprint klasmanında zirveye çıkarak turkuaz ile yeşil mayoyu giydi. Yarışa, bugün Aydın
ile Marmaris
arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.