Ziraat Bankkart, Efeler Ligi’ni domine etti!

Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 5'inci şampiyonluğunu elde etti.

Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı.

Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5'inci kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 4'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

EFELER LİGİ'Nİ 6 YILDIR ANKARA TAKIMLARI KAZANIYOR

Lig şampiyonu, peş peşe 6'ncı defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) takip ediyor.

G.SARAY'IN HASRETİ 37 YILA ÇIKTI

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 56 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:

Takım Şampiyonluk Eczacıbaşı 12 Halkbank 10 Fenerbahçe 5 Ziraat Bankası 5 Galatasaray 4 Arkas Spor 4 Arçelik 3 Erdemirspor 3 Netaş 3 İETT 3 İstanbul BŞB 1 Muhafızgücü 1 Büyükdere Boronkay 1

Sezon Şampiyon 1970-1971 Galatasaray 1971-1972 İETT 1972-1973 İETT 1973-1974 İETT 1974-1975 Muhafızgücü 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Büyükdere Boronkay 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Eczacıbaşı 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Eczacıbaşı 1983-1984 Eczacıbaşı 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Galatasaray 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 Galatasaray 1989-1990 Eczacıbaşı 1990-1991 Eczacıbaşı 1991-1992 Halkbank 1992-1993 Halkbank 1993-1994 Halkbank 1994-1995 Halkbank 1995-1996 Halkbank 1996-1997 NETAŞ 1997-1998 NETAŞ 1998-1999 NETAŞ 1999-2000 Arçelik 2000-2001 Arçelik 2001-2002 Erdemir 2002-2003 Arçelik 2003-2004 Erdemir 2004-2005 Erdemir 2005-2006 Arkas Spor 2006-2007 Arkas Spor 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Arkas Spor 2013-2014 Halkbank 2014-2015 Arkas Spor 2015-2016 Halkbank 2016-2017 Halkbank 2017-2018 Halkbank 2018-2019 Fenerbahçe 2019-2020 Lig tamamlanamadı 2020-2021 Ziraat Bankası 2021-2022 Ziraat Bankası 2022-2023 Ziraat Bankası 2023-2024 Halkbank 2024-2025 Ziraat Bankası 2025-2026 Ziraat Bankası

