Giriş Tarihi: 28.04.2026

Crabbe tutulamıyor

SPOR SERVİSİ
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 saniye ile kazanıp üst üste ikinci zaferini elde etti. Crabbe, ilk etap olan Çeşme-Selçuk'u da kazanmış ve böylece Türkiye Turu'nun 2007 senesinden beri en genç etap galibi olmuştu. Turda bugün genel klasman birinciliğini etkileyecek kraliçe etabı olarak adlandırılan 133.7 kilometrelik Marmaris-Kıran tırmanışı koşulacak. Turkuaz mayoyu Team Flanders- Baloise takımından Tom Crabbe giyecek. Marmaris'teki finişte Alpecin- Premier Tech takımından Sente Sentjens ikinci, Burgos Burpellet BH takımından Meksikalı Cesar Macas ise üçüncü oldu.

