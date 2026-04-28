Crabbe tutulamıyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 saniye ile kazanıp üst üste ikinci zaferini elde etti.
Crabbe, ilk etap olan Çeşme-Selçuk'u da kazanmış ve böylece Türkiye Turu'nun 2007 senesinden beri en genç etap galibi olmuştu. Turda bugün genel klasman birinciliğini etkileyecek kraliçe etabı olarak adlandırılan 133.7 kilometrelik Marmaris-Kıran tırmanışı koşulacak.
Turkuaz mayoyu Team Flanders- Baloise takımından Tom Crabbe giyecek. Marmaris'teki finişte Alpecin- Premier Tech takımından Sente Sentjens ikinci, Burgos Burpellet BH takımından Meksikalı Cesar Macas ise üçüncü oldu.