Şampiyon Ziraat Bankkart

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi playoff final serisinde G.Saray'ı 3-0 mağlup ederek tarihinde 5. kez şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı. 2-0'lık avantaj ile sahaya çıkan Başkent temsilcisi, 25-22'lik setle öne geçtiği maçta 25-13 ve 25-19'luk setlerle toplamda 3-0'a getirdi ve galip geldi. Final serisinde Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrılan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu. Son 6 sezonda 5. kez zafere ulaşan Ankara ekibi, en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar sıralamasında 3. F.Bahçe'yi de yakaladı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankkart'ı tebrik etti. NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, "SMS Grup Efeler Ligi'nde üst üste 5'inci kez şampiyon olan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı yürekten tebrik ediyor, 15-16 Haziran'da oynayacağı CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.