3. etapta zafer Ivan Ramiro Sosa’nın

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
'nun 3. etabı Marmaris-Kıran'da zafer, Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa'nın oldu. 132.7 km'lik parkurda düzenlenen etabı Sosa, 3 saat 40 dakika 25 saniyeyle ilk sırada tamamladı. Zirve finişine sahne olan etapta Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies ekibinden Fransız Nicolas Breuillard ise 3'üncülüğü elde etti. Bu sonuçla Sosa, hem genel klasmanda hem de tırmanış klasmanında liderliğe yükselerek turkuaz ve kırmızı mayoyu ele geçirdi. Yarış bugün 11.35'te 180.7 km'lik Patara-Kemer etabı ile devam edecek.