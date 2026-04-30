TUR’da Patara - Kemer etabını Casper Van Uden kazandı!

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Patara-Kemer startına 153 sporcu imza atarak iştirak etti. 11.47'de verilen gerçek startla birlikte anında kaçışlar başladı.

Astana takımından Lev Gonov ile Alpecin takımından Tim Marsman'ın 5'inci kilometredeki kaçışları fazla uzun sürmedi. Daha sonra Total Energies takımından Geoffrey Bouchard ile Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Rudolf Remkhi bir kaçış denemesinde bulundu. 16'ncı kilometre böyle geçildi. Etap, tırmanışlarla seyrelen pelotonun sprinti ile sona erdi.

KAZANAN CASPER VAN UDEN

Picnic-PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden, Mayıs 2025'teki İtalya Turu'nun ardından ilk kez bir etap zaferine erişti. Bu aynı zamanda Picnic-PostNL'in bu sezondaki ilk galibiyeti oldu. Etabı MBH Bank CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budziski ikinci bitirirken Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov üçüncü oldu.

İKİNCİ TIRMANIŞ ETABI YARIN

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun gerek genel klasman gerekse takım birincisini muhtemelen tayin edecek ikinci tırmanış etabı yarın koşulacak. Antalya-Feslikan etabı 127.9 kilometre olarak belirlendi. Etabın başlama saati 12.15. Turkuaz Mayoyu Khern Pharma takımından Ivan Ramiro Sosa taşıyacak.

