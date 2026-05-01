Kızım benim için her gün dua etti

Arnavutluk'ta kazandığı altın madalyayla 13. Avrupa şampiyonluğunu elde eden ve dünya rekoru kırıp tarihe geçen Rıza Kayaalp ile Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkiye'ye bu gururu yaşattığı için tarifsiz bir mutluluk duyduğunu söyleyen Kayaalp, "Çok motiveydim, kimin geldiği gerçekten fark etmezdi. Salona girince o inanılmaz seyirciyi de gördüm. Final günü inanılmaz bir seyirci vardı. Her yer 'Türkiye, Türkiye' diye inliyordu. O tezahüratlar arasında o mücadeleyi yapmak ve son düdükten sonra da herkesin sevinciyle o duyguyu yaşamak tarifi olmayan bir duyguydu." dedi. Doping suçlamasıyla haksız yere ceza aldığında zorlu süreçte kendisini en çok kızının motive ettiğini belirten Rıza, "O stresi atlattığım tek yer neresiydi biliyor musunuz? Küçük yavrumu, kızımı kucağıma alıyordum, onların böyle değişik bir enerjisi vardır. Kızım her gün dua ediyordu, onlarca kez. 'Babam tekrar güreşsin Allah'ım, babam tekrar şampiyon olsun.' diyordu. Bu, beni çok duygulandırıyordu. Şükürler olsun şampiyon oldum." şeklinde konuştu.

AMERİKA'DA ALTIN ALIP BIRAKACAĞIM

Türk sporunun yaşayan efsanesi Kayaalp, "Avrupa'daki performansın olimpiyatlar için yeterli mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "2024 olimpiyatlarına iyi hazırlanıyordum, çünkü bırakacaktım. Ancak başıma talihsiz o olay gelince gidemedim. Yüzde 100 suçsuzdum. Vardır bir hayır, büyük bir hayrın olduğunu da düşünüyorum aslında. Belki 2028 Amerika'da altın madalya alırım belli mi olur, bakacağız."

ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR!

Arnavutluk'ta çeyrek finalde Rus Kamparov ve yarı finalde Belaruslu Hlinchuk'un sportmenlik dışı hareketleri karşısında soğukkanlılığını koruduğunu anlatan Rıza Kayaalp, "Rus rakibim kafa attı, başım kanadı. Rekor kırmamam için bütün zorlukları, engellemeleri yaşadım. Ama sabırlı davrandım." ifadelerini kullandı.