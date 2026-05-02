Altıncı etapta zafer Bagatin’in

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisilet Turu'nun altıncı eatabını MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Christian Bagatin
kazandı. Bagatin, Antalya-Feslikan arasındaki 127,9 kilometrelik etabı 3 saat 23 dakika, 12 saniye ile tamamladı.
"Kraliçe Etap" olarak belirlenen parkurda Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick ikinciliği, TotalEnergies takımından Jordan Jegat ise üçüncülüğü aldı. Berwick, genel klasmanda Ivan Romiro Sasa'nın 5 saniye önüne geçerek turkuaz mayoyu, tırmanış klasmanında da zirveye çıkarak kırmızı mayolu aldı.