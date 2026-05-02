Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 7. etabın galibi Ballerini!

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) heyecanı devam ediyor. Antalya'daki 152,8 kilometrelik etabı, 3 saat 19 dakika 41 saniyede tamamlayan Davide Ballerini birinci sırayı aldı.

Sprint finişine sahne olan parkurda ATT Investments takımından Polonyalı Marceli Boguslawski ikinciliği, Team Flanders-Baloise ekibinden Belçikalı Tom Crabbe ise üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Ballerini yeşil mayonun sahibi olurken, turkuaz ve kırmızı mayo Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick'te kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı, etabı 4. sırada tamamladı ve beyaz mayoyu korudu.

BALLERINI: "İLK ZAFERİMİ KAZANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Davide Ballerini, Antalya etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ballerini, saf bir sprinter ya da tırmanışçı olmadığını, bu nedenle doğru günü bulmanın her zaman kolay olmadığını dile getirdi.

Sprint klasmanında topladığı puanlarla yeşil mayonun sahibi olan İtalyan sporcu, "Aslında bu zafer, kariyerimin neredeyse ilk galibiyeti gibi. Benim gibi saf sprinter ya da saf tırmanıcı olmayan bir sürücü için bu kadar uzun süre kazanamadığınızda doğru günü bulmak kolay olmuyor. Kendimi gerçekten kariyerimin ilk zaferini kazanmış gibi hissediyorum." dedi.

